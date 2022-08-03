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Безумцы
2-й сезон

Безумцы (сериал, 2008) сезон 2 смотреть онлайн

8.62008, Mad Men 13 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

США, 60-е годы ХХ века. В центре повествования — работа рекламного Агентства «Стерлинг-Купер», расположенного на престижной Медисон-авеню в центре Нью-Йорка, и жизнь его креативного директора — мастера манипуляций и интриг — Дона Дрейпера.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Безумцы»