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Бездомный Бог
1-й сезон

Бездомный Бог (мультсериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Noragami 12 серий
Аниме, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Малоизвестный Бог без собственного храма решает помогать каждому встречному в любых желаниях, чтобы получить хоть какое то признание. Однажды он спасает от смерти девушку из состоятельной семьи.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бездомный Бог»