Бешенство (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

В чешской провинции близ национального парка Сумава случилось загадочное убийство сразу нескольких человек. С первых полос газет не сходит новость о том, что это сделал бешеный медведь. С целью предотвратить распространение вируса бешенства в городок приезжает молодой учёный-вирусолог Павел. Кажется, что его задачи очевидны и довольно просты: вакцинировать всех домашних животных. Но чем дольше приезжий был в командировке, чем больше знакомился с жизнью здешних людей, тем очевиднее становилась мысль о невиновности каких-либо животных в жестоких убийствах.

