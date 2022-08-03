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Госдепартамент хочет контролировать все дела ЦРУ в Берлине и даже задумывается о создании собственного разведуправления. Под руководством нового начальника штаба БиБи Йейтс Дэниел Миллер, Роберт Кирш, Валери Эдвардс и остальные сотрудники берлинского офиса вынуждены приступить к несанкционированной операции по раскрытию возможного теракта. Под их пристальным вниманием оказывается Катерина Герхард, глава ультраправой партии. Лишь несколько человек знают, что Дэниел Миллер под видом бывшего американского военнослужащего внедрился в группу неонацистов…



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