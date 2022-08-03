Берлинская резидентура (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
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Госдепартамент хочет контролировать все дела ЦРУ в Берлине и даже задумывается о создании собственного разведуправления. Под руководством нового начальника штаба БиБи Йейтс Дэниел Миллер, Роберт Кирш, Валери Эдвардс и остальные сотрудники берлинского офиса вынуждены приступить к несанкционированной операции по раскрытию возможного теракта. Под их пристальным вниманием оказывается Катерина Герхард, глава ультраправой партии. Лишь несколько человек знают, что Дэниел Миллер под видом бывшего американского военнослужащего внедрился в группу неонацистов…
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Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джузеппе
Капотонди
- БХРежиссёр
Бронуэн
Хьюз
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- Актриса
Мишель
Форбс
- МТАктриса
Мина
Тандер
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Ричард
Армитедж
- КПАктриса
Кеке
Палмер
- Актриса
Эшли
Джадд
- РРАктёр
Роджер
Рингроуз
- ИКАктёр
Исмаэль
Крус Кордова
- НБСценарист
Нина
Брэддок
- СРСценарист
Сет
Ресник
- ТБСценарист
Тони
Басгэллоп
- Продюсер
Стив
Голин
- Продюсер
Кит
Рэдмон
- ЛРПродюсер
Люк
Риветт
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- ХБОператор
Хаген
Богданский
- ЙВОператор
Йорг
Видмер
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе