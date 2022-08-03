Хорошие новости для тех пользователей Wink, которые предпочитают шпионские триллеры: теперь для просмотра в хорошем качестве доступен сериал «Берлинская резидентура». И 1 сезон сразу заинтригует так, что вы не сможете отвлечься ни на что другое.



Шумный Берлин, толпы людей, спешащих по делам, и среди них человек с проницательным взглядом, прибывший в город по секретному заданию. Его зовут Дэниел Миллер, и он только что приступил к работе в берлинском офисе ЦРУ. Ему предстоит задача не из легких: найти крота среди спецагентов и остановить утечку информации. Под подозрением абсолютно все, доверять нельзя никому. У многих сотрудников есть свои скелеты в шкафу, которые они тщательно скрывают, чтобы не потерять работу. Анализ ситуации показывает, что след предполагаемого предателя уходит гораздо дальше, чем можно было представить на первый взгляд…



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