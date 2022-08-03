Берлинская резидентура (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
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Шумный Берлин, толпы людей, спешащих по делам, и среди них человек с проницательным взглядом, прибывший в город по секретному заданию. Его зовут Дэниел Миллер, и он только что приступил к работе в берлинском офисе ЦРУ. Ему предстоит задача не из легких: найти крота среди спецагентов и остановить утечку информации. Под подозрением абсолютно все, доверять нельзя никому. У многих сотрудников есть свои скелеты в шкафу, которые они тщательно скрывают, чтобы не потерять работу. Анализ ситуации показывает, что след предполагаемого предателя уходит гораздо дальше, чем можно было представить на первый взгляд…
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Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джузеппе
Капотонди
- БХРежиссёр
Бронуэн
Хьюз
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- Актриса
Мишель
Форбс
- МТАктриса
Мина
Тандер
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Ричард
Армитедж
- КПАктриса
Кеке
Палмер
- Актриса
Эшли
Джадд
- РРАктёр
Роджер
Рингроуз
- ИКАктёр
Исмаэль
Крус Кордова
- НБСценарист
Нина
Брэддок
- СРСценарист
Сет
Ресник
- ТБСценарист
Тони
Басгэллоп
- Продюсер
Стив
Голин
- Продюсер
Кит
Рэдмон
- ЛРПродюсер
Люк
Риветт
- МРМонтажёр
Майкл
Руссо
- ХБОператор
Хаген
Богданский
- ЙВОператор
Йорг
Видмер
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе