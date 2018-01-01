WinkСериалыБелая ворона5-й сезон
Белая ворона (сериал, 2021) сезон 5 смотреть онлайн
8.02021, Insecure 10 серий
Мелодрама, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Иса – афроамериканка из Лос-Анджелеса двадцати с чем-то лет, которая частенько попадает в неловкие ситуации, будь то работа, дружба или дела сердечные. Героиня понимает, что не соответствует стереотипам о чернокожих, и пытается найти собственное место в мире, ведь не за горами тридцатилетие.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ММРежиссёр
Мелина
Матсукас
- Режиссёр
Кевин
Брэй
- ППРежиссёр
Прентис
Пенни
- ИРАктриса
Исса
Рэй
- ИОАктриса
Ивонн
Орджи
- ДЭАктёр
Джей
Эллис
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- АСАктриса
Аманда
Силс
- КСАктёр
Кендрик
Сэмпсон
- ЛДАктриса
Лиза
Джойс
- ВААктёр
Вэйд
Аллен-Маркус
- НБАктёр
Нил
Браун мл.
- ИНАктёр
И’лан
Ноэль
- ИРСценарист
Исса
Рэй
- ЛУСценарист
Ларри
Уилмор
- ДРСценарист
Джен
Риган
- ЭАСценарист
Эми
Аниоби
- ЭАПродюсер
Эми
Аниоби
- ДБПродюсер
Дэйв
Бекки
- ДДПродюсер
Дениз
Дэвис
- РХХудожник
Ричард
Хувер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- ККОператор
Каролина
Коста
- МЛОператор
Мишель
Лоулер
- РСКомпозитор
Рафаэль
Саадик