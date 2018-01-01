Wink
Белая принцесса (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

9.12017, The White Princess 8 серий
Драма, Мелодрама18+

Англия, долгое время пребывавшая в междоусобной войне, наконец вошла в эпоху мира. Он был достигнут благодаря браку принцессы Елизаветы Йоркской, наследницы короля из дома Йорков, и короля Генриха VII, наследника дома Ланкастеров. Но страну и семейную жизнь Елизаветы ждут новые потрясения: еe супруг алчен и подозрителен, а на севере вдруг объявляется человек, называющий себя братом королевы.

Великобритания, США
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb