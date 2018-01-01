Белая принцесса (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Сиквел костюмной драмы «Белая королева», снятый по одноименному роману Филиппы Грегори. Долгую и кровопролитную войну роз, наконец, сменила эпоха мира, наступившего благодаря браку наследников домов Йорков и Ланкастеров – принцессы Елизаветы Йоркской и короля Генриха VII. Брак состоялся по договоренности их дальновидных матерей – тех самых Елизаветы Вудвилл и Маргарет Бофорт. Но вскоре становится ясно, что молодым сложно преодолеть недоверие друг к другу, подогреваемое противниками союза. Этот раскол вновь грозит разделить Англию на враждующие стороны. В роли “белой принцессы” молодая британская актриса Джоди Комер, известная по подростковому сериалу «Мой безумный дневник».

