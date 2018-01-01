Белая принцесса (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыБелая принцесса1-й сезон
2017, The White Princess 8 серий
Драма18+
О сериале
Сиквел костюмной драмы «Белая королева», снятый по одноименному роману Филиппы Грегори. Долгую и кровопролитную войну роз, наконец, сменила эпоха мира, наступившего благодаря браку наследников домов Йорков и Ланкастеров – принцессы Елизаветы Йоркской и короля Генриха VII. Брак состоялся по договоренности их дальновидных матерей – тех самых Елизаветы Вудвилл и Маргарет Бофорт. Но вскоре становится ясно, что молодым сложно преодолеть недоверие друг к другу, подогреваемое противниками союза. Этот раскол вновь грозит разделить Англию на враждующие стороны. В роли “белой принцессы” молодая британская актриса Джоди Комер, известная по подростковому сериалу «Мой безумный дневник».
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Актриса
Джоди
Комер
- Актриса
Ребекка
Бенсон
- ДКАктёр
Джейкоб
Коллинс-Леви
- РДАктёр
Ричард
Диллэйн
- МФАктриса
Мишель
Фэйрли
- ККАктёр
Кеннет
Крэнэм
- НОАктёр
Николас
Одсли
- ЭДАктриса
Эсси
Дэвис
- Актриса
Кэролайн
Гудолл
- Актёр
Эдриан
Роулинз
- СДСценарист
Сара
Доллард
- ЭФСценарист
Эмма
Фрост
- ЭНСценарист
Элис
Наттер
- Продюсер
Колин
Кэллэндер
- ЭФПродюсер
Эмма
Фрост
- СХПродюсер
Скотт
Хафф
- ДЛКомпозитор
Джон
Ланн