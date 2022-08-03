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Беглецы (2011)
2-й сезон

Беглецы (2011) (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

2013, Prófugos 13 серий
Боевик, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Грандиозная операция по продаже наркотиков проваливается в результате фатальной засады. Четверо мужчин, попавшие в сети коррупции, должны сбегать на больше чем 2 тысячи километров, не имея понятия кто их враги, а кому можно доверять.

Страна
Чили
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беглецы (2011)»