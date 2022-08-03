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База Куантико
2-й сезон

База Куантико (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

2016, Quantico 22 серии
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Выжившая в страшном теракте в центре Нью-Йорка агент-стажер ФБР Алекс Пэрриш становится главной подозреваемой в подготовке взрыва. Героиня пытается доказать свою невиновность и найти настоящих преступников среди бывших однокашников по Куантико.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «База Куантико»