Балерины (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Bunheads 18 серий
Драма, Комедия12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Слава балерины Мишель Симмс стремительно угасает, и она решает выйти замуж за настойчивого и небедного поклонника ее таланта. Она переезжает в родной городок супруга Парадайз и устраивается работать в балетную школу, которой заправляет его мать. Тут-то и начинаются приключения Мишель.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

