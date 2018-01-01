Бабье лето. Сезон 2
Бабье лето
2-й сезон

Бабье лето (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

8.42015, Бабье лето. Сезон 2 12 серий
Мелодрама16+

О сериале

У Анны есть все. Любимая дочь Даша, любимая работа, любимый дом. И пусть они с дочкой часто ссорятся, пусть зарплата в библиотеке небольшая, пусть в квартире давно не было ремонта, но Анна привыкла ценить то, что имеет, и уверена, что надеяться на перемены в ее годы бессмысленно. Но день сороколетия преподносит Анне множество сюрпризов...Именно с этого дня начинаются и самые страшные испытания, и самые неожиданные перемены в жизни Анны и всех ее близких...

