WinkСериалыБабье лето2-й сезон
Бабье лето (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно
8.42015, Бабье лето. Сезон 2 12 серий
Мелодрама16+
О сериале
У Анны есть все. Любимая дочь Даша, любимая работа, любимый дом. И пусть они с дочкой часто ссорятся, пусть зарплата в библиотеке небольшая, пусть в квартире давно не было ремонта, но Анна привыкла ценить то, что имеет, и уверена, что надеяться на перемены в ее годы бессмысленно. Но день сороколетия преподносит Анне множество сюрпризов...Именно с этого дня начинаются и самые страшные испытания, и самые неожиданные перемены в жизни Анны и всех ее близких...
Рейтинг
5.5 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Светозаров
- АКАктриса
Александра
Куликова
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Юрий
Стоянов
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- Актёр
Яков
Шамшин
- Актёр
Владимир
Кошевой
- АЛАктриса
Алиса
Лозовская
- Актёр
Даниил
Ануфриев
- Актёр
Рудольф
Фурманов
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- САСценарист
Светлана
Адлер
- Продюсер
Андрей
Сигле
- Продюсер
Дмитрий
Светозаров
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- КФМонтажёр
Константин
Фиревич
- Оператор
Глеб
Климов
- Композитор
Андрей
Сигле