Айронмэн
1-й сезон

Айронмэн (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Айронмэн. Сезон 1 10 серий
ТВ-шоу18+

О сериале

Телеканал «Ключ» представляет. Эдуард Каневский расскажет где и с какими снарядами можно упражняться, какие направления в фитнесе существуют и как не навредить себе во время тренировок. Профессиональные эксперты поделятся своим опытом по части питания и ухода за собой.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг