Wink
Сериалы
Авто - SOS 10
1-й сезон

Авто - SOS 10 (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

2020, CAR SOS 10 15 серий
ТВ-шоу18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Всеми любимые автофанаты Фазз Тауншенд и Тим Шоу продолжают свою миссию по поиску классических автомобилей и их достопочтенных владельцев. Используя все свои знания в области ремонта и восстановления автомобилей, они преследуют цель "незаметно для владельца" взять его классический автомобиль и, удалив с него всю многолетнюю ржавчину и грязь и заменив неисправные детали, вернуть его туда, где он заслуживает быть - на дорогу.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг