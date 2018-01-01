Аццкий босс (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыАццкий босс1-й сезон
2019, Аццкий босс. Сезон 1 1 серия
Ужасы, Фэнтези18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В Аду бес Блиц пытается запустить стартап киллерского агенства на очень конкурентном рынке вместе со специалистом по оружию Мокси, громилой Милли и секретарем Луной.
- ВМРежиссёр
Вивьенн
Медрано
- ВНАктриса
Вивиан
Никсон
- ВМАктриса
Вивьенн
Медрано
- БРАктёр
Брэндон
Роджерс
- ДМАктёр
Джеймс
Монро Иглхарт
- ДДАктёр
Дон
Дэррил Ривера
- ЭЛАктриса
Эрика
Линдбек
- РСАктёр
Ричард
Стивен Хорвиц
- БПАктёр
Брайс
Пинкэм
- ЭБАктёр
Эд
Боско
- ВМСценарист
Вивьенн
Медрано
- БРСценарист
Брэндон
Роджерс
- ВМПродюсер
Вивьенн
Медрано
- ВММонтажёр
Вивьенн
Медрано
- КФКомпозитор
Кристофер
Френч
- МНКомпозитор
Мэтт
Новак
- ДФКомпозитор
Джефферсон
Фридман