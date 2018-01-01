Аццкий босс. Сезон 1
Аццкий босс
1-й сезон

Аццкий босс (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Аццкий босс. Сезон 1 1 серия
Ужасы, Фэнтези18+

О сериале

В Аду бес Блиц пытается запустить стартап киллерского агенства на очень конкурентном рынке вместе со специалистом по оружию Мокси, громилой Милли и секретарем Луной.

Сериал Аццкий босс 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик, Криминал, Драма, Мелодрама, Фэнтези

Актёры и съёмочная группа сериала «Аццкий босс»