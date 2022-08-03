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Annecy World
1-й сезон

Annecy World (мультсериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

6.52021, Annecy World 5 серий
Мультсериалы18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Лучшие фильмы с одного из самых крупных анимационных фестивалей планеты. В 2020 году по причине пандемии коронавируса Annecy World прошел в онлайн-формате. Впрочем, на энтузиазм режиссеров это не повлияло: шедевров было достаточно. Самое время узнать о фестивале больше и оценить лучшие работы Annecy World за последние три года: философские, пронзительные, веселые — в общем, разные.

Страна
Бельгия, США, Франция, Чехия
Жанр
Мультсериалы

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