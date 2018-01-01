Wink
Анна Герман
Анна Герман (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Анна Герман. Тайна белого ангела. Сезон 1 10 серий
Драма18+

История о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. Однако, после 12 дней комы небо даровало ей шанс начать жизнь заново. И она совершила невозможное, став «белым ангелом» советской эстрады…

Драма

8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

