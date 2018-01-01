Анна Герман (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыАнна Герман1-й сезон
История о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. Однако, после 12 дней комы небо даровало ей шанс начать жизнь заново. И она совершила невозможное, став «белым ангелом» советской эстрады…
ЖанрДрама
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ВКРежиссёр
Вальдемар
Кшистек
- АТРежиссёр
Александр
Тименко
- ЙМАктриса
Йоанна
Моро
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Марат
Башаров
- Актриса
Екатерина
Васильева
- КМАктёр
Константин
Милованов
- ТРАктёр
Томмазо
Раменги
- АКАктриса
Анна
Кирина
- МБАктриса
Мария
Беккер
- ИСАктёр
Игорь
Сергеев
- ДДАктёр
Даромир
Данил Горденко
- АССценарист
Алина
Семерякова
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Галина
Балан-Тимкина
- ДОПродюсер
Дмитрий
Оленич
- АКХудожник
Александр
Кононов
- НКХудожница
Наталья
Кононова
- ВДХудожник
Владимир
Душин
- МДХудожница
Магдалена
Дипон
- ВЗМонтажёр
Владимир
Запрягалов
- ИКМонтажёр
Ирина
Кожемякина
- АВОператор
Андрей
Воробьев
- ГКОператор
Гжегож
Кендзерский
- ПФОператор
Павел
Фоминцев
- АКОператор
Александр
Кришталович
- ДЮКомпозитор
Даниил
Юделевич