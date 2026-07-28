Возвращение и возмездие: «Ангел мести» (1 сезон) — детективная мелодрама на Wink, в которой восстановить справедливость можно только решительными мерами.



1991 год. Молодого лейтенанта-подводника Андрея Корсакова арестовывают прямо на собственной свадьбе. Его подставляют друзья, а в результате заговора Андрей лишается свободы, невесты и прежней жизни. Все считают его погибшим, однако герой выживает и спустя почти 25 лет возвращается в родной город под чужим именем. Тем временем бывшие друзья Корсакова превратились во вполне успешных людей… Не подозревая, что Андрей жив, старые сообщники постепенно оказываются внутри ловушки, которую подготовил вернувшийся из прошлого Корсаков.



Сумеет ли герой сохранить человечность и наказать виновных? «Ангел мести» (1 сезон) на Wink — отличный выбор для всех, кто любит мелодрамы с детективной интригой и сюжетами о возмездии.

