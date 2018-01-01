Анархисты (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

История канадского предпринимателя Джеффа Бервика, который в 2015 году организовал конференцию в Акапулько, где продвигал идеи индивидуализма и самоуправления без вмешательства правительства. Мероприятие привлекло внимание разных слоев населения, от либертарианцев до энтузиастов криптовалюты. Всех их манила возможность создания сообщества, свободного от гнета государства и банковских систем. Однако прекрасная утопия в какой-то момент столкнулась с непредсказуемостью человеческой натуры.

