Американский идол: Поиск суперзвезды (сериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн
2002, Американский идол: Поиск суперзвезды. Сезон 1 1 серия
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Американское ток-шоу, на которое приглашают обычных людей для прослушивания. Люди исполняют песни, а судьи (чаще всего это звезды) оценивают их. Шоу очень популярно в Америке собирает огромное число зрителей, во многих странах мира появились аналоги этого замечательного музыкального ток-шоу.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
- БГРежиссёр
Брюс
Говерс
- КУРежиссёр
Кен
Уорвик
- РДАктёр
Рэнди
Джексон
- ПААктриса
Пола
Абдул
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- СКАктёр
Саймон
Коуэлл
- КУАктёр
Кит
Урбан
- КПАктриса
Кэти
Перри
- МТАктёр
Марк
Томпсон
- ЛРАктёр
Лайонел
Ричи
- СФСценарист
Саймон
Фуллер
- ДКСценарист
Дж.
Крис Ньюберг
- КУПродюсер
Кен
Уорвик
- ПЛПродюсер
Патрик
Линн
- СФПродюсер
Саймон
Фуллер
- НЛПродюсер
Найджел
Литго
- ФВХудожник
Флориан
Видер
- ДЯХудожник
Джеймс
Ярнелл
- МТКомпозитор
Марк
Т. Уильямс
- ШККомпозитор
Шон
К. Клемент