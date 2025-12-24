Американская история ужасов (сериал, 2011) сезон 11 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Хоррор-антология «Американская история ужасов» — сериал, в котором каждый сезон рассказывает самостоятельную мрачную и завораживающую историю.
В одном сезоне зрителей ждет жуткий особняк, наполненный призраками, в другом — психиатрическая лечебница с демонами и ведьмами. Будут и цирк уродов, и отель с кровавыми тайнами, и ковен ведьм, и летний лагерь, где за каждым кустом может скрываться убийца. В центре каждой истории — страх, перед потусторонним, перед самим собой или обществом.
Наполненный готическими элементами сериал ловко балансирует между хоррором и социальной сатирой, не боясь касаться острых тем: от религии и расизма до сексуальности и психических расстройств. Смотреть «Американская история ужасов» стоит любителям пугающе стильных и изысканно жутких сериалов.
Рейтинг
- АГРежиссёр
Альфонсо
Гомес-Рехон
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Линч
- ДДРежиссёр
Джон
Дж. Грэй
- Актёр
Эван
Питерс
- СПАктриса
Сара
Полсон
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- Актриса
Эмма
Робертс
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- БЛАктриса
Билли
Лурд
- ЛГАктриса
Лесли
Гроссман
- БФСценарист
Брэд
Фалчук
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- ТМСценарист
Тим
Майнир
- Сценарист
Джеймс
Вон
- БФПродюсер
Брэд
Фалчук
- РМПродюсер
Райан
Мерфи
- АМПродюсер
Алексис
Мартин Вудалл
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- ЭМХудожник
Эндрю
Мёрдок
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- Оператор
Майкл
Гои
- МККомпозитор
Мак
Квейл
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн