Американская история ужасов (сериал, 2011) сезон 10 смотреть онлайн

Хоррор-антология «Американская история ужасов» — сериал, в котором каждый сезон рассказывает самостоятельную мрачную и завораживающую историю.



В одном сезоне зрителей ждет жуткий особняк, наполненный призраками, в другом — психиатрическая лечебница с демонами и ведьмами. Будут и цирк уродов, и отель с кровавыми тайнами, и ковен ведьм, и летний лагерь, где за каждым кустом может скрываться убийца. В центре каждой истории — страх, перед потусторонним, перед самим собой или обществом.



Наполненный готическими элементами сериал ловко балансирует между хоррором и социальной сатирой, не боясь касаться острых тем: от религии и расизма до сексуальности и психических расстройств. Смотреть «Американская история ужасов» стоит любителям пугающе стильных и изысканно жутких сериалов.

