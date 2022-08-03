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Американская домохозяйка
1-й сезон

Американская домохозяйка (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, American Housewife 23 серии
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Глава американского домохозяйства пытается сделать все, чтобы жизнь наладилась: заботится о детях, проживая в небольшом доме в Уэстпорте. За ней закреплен статус — вторая самая пышная домохозяйка города. Обижаться или радоваться на слово «вторая»?

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb