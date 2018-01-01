Алиса знает, что делать! (сериал, 2014) сезон 6 смотреть онлайн

На Земле 2093 год. Главной героине — Алисе Селезневой — 12 лет. Вместе со своими верными друзьями Алиса становится участницей невероятных приключений. Это история о детях будущего, которые все больше задумываются о мире, его закономерностях и неожиданностях.

