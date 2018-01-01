Wink
Алиса знает, что делать!
2-й сезон

Алиса знает, что делать! (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

2014, Алиса знает, что делать! Выпуск 2 3 серии
0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

На Земле 2093 год. Главной героине — Алисе Селезневой — 12 лет. Вместе со своими верными друзьями Алиса становится участницей невероятных приключений. Это история о детях будущего, которые все больше задумываются о мире, его закономерностях и неожиданностях.

Страна
Россия

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

