Алая река (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Алая река. Сезон 1
Алая река
1-й сезон

Драма, Триллер18+

О сериале

Офицер полиции Микки Фитцпатрик работает в районе Филадельфии, который сильно пострадал от опиоидного кризиса. Вскоре в её округе происходит серия убийств, и женщина понимает, что её пропавшая сестра может быть связана с этим делом.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Алая река»