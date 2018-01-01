Алая река (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Алая река. Сезон 1 1 серия
Драма, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Офицер полиции Микки Фитцпатрик работает в районе Филадельфии, который сильно пострадал от опиоидного кризиса. Вскоре в её округе происходит серия убийств, и женщина понимает, что её пропавшая сестра может быть связана с этим делом.
Сериал Алая река 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ГХРежиссёр
Гвинет
Хердер-Пэйтон
- ММРежиссёр
Мира
Менон
- МФРежиссёр
Мона
Фастволд Лерче
- ХБРежиссёр
Хагар
Бен-Ашер
- ДМАктёр
Дэш
Майок
- Актриса
Аманда
Сайфред
- ПДАктёр
Патрик
Дарро
- РРАктриса
Ривера
Риз
- Актёр
Джон
Доумен
- Актриса
Эшли
Каммингс
- ДДАктёр
Джо
Дару
- БОАктриса
Бритни
Олдфорд
- НПАктёр
Николас
Пиннок
- МБПродюсер
Мэтт
Барбер
- ЭУХудожница
Эми
Уильямс
- МБМонтажёр
Мэтт
Барбер
- СФМонтажёр
Стивен
Филипсон
- ДПКомпозитор
Джеймс
Пойсер