Академия Пана Кляксы. Сезон 1
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Академия Пана Кляксы
1-й сезон

Академия Пана Кляксы (сериал, 1983) сезон 1 смотреть онлайн

1983, Академия Пана Кляксы. Сезон 1 2 серии
Фэнтези, Семейный6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Скромный мальчик Адам Нескладушка попадает в волшебную Академию пана Кляксы, где ученики весело и с умом проводят время. В этом странном учебном заведении преподают волшебные предметы: кляксописание, язык животных и растений. Принимают же туда только тех, чьи имена начинаются на букву А. Понравится ли маленькому фантазеру в необычном месте?

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фэнтези

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb