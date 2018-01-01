WinkСериалыАкадемия единорогов1-й сезон
Академия единорогов (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Академия единорогов. Сезон 1 1 серия
Фэнтези, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Темные силы во главе с колдуньей Равензеллой пытаются уничтожить Остров единорогов. Отважная София и пять ее одноклассников Лейла, Эйва, Изабель, Рори и Валентина должны вмешаться, чтобы спасти свою любимую магическую академию.
