Академия единорогов (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Академия единорогов. Сезон 1
Академия единорогов
1-й сезон

2023, Академия единорогов. Сезон 1 1 серия
Фэнтези, Комедия18+

Темные силы во главе с колдуньей Равензеллой пытаются уничтожить Остров единорогов. Отважная София и пять ее одноклассников Лейла, Эйва, Изабель, Рори и Валентина должны вмешаться, чтобы спасти свою любимую магическую академию.

Сериал Академия единорогов 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези

