Агентство (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Агентство. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+

О сериале

Тайный агент ЦРУ, известный как Марсианин, получает приказ бросить работу под прикрытием и вернуться в Лондон. Однако вскоре в его жизнь врывается возлюбленная, которую ему пришлось оставить. Карьера, тайна личности и миссия оперативника оказываются под угрозой из-за любви.

Страна
США, Франция
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агентство»