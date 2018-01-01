Агентство (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Агентство. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Тайный агент ЦРУ, известный как Марсианин, получает приказ бросить работу под прикрытием и вернуться в Лондон. Однако вскоре в его жизнь врывается возлюбленная, которую ему пришлось оставить. Карьера, тайна личности и миссия оперативника оказываются под угрозой из-за любви.
Сериал Агентство 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ФМРежиссёр
Филип
Мартин
- Режиссёр
Нил
Бёргер
- Режиссёр
Джо
Райт
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Джон
Магаро
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- ДТАктриса
Джоди
Тёрнер-Смит
- Актёр
Эндрю
Брук
- ХСАктриса
Харриет
Сэнсом Харрис
- РБАктёр
Реза
Броджерди
- ИФАктриса
Индия
Фаулер
- ЭРСценарист
Эрик
Рошан
- Сценарист
Джез
Баттеруорт
- ПБПродюсер
Паскаль
Бретон
- СГХудожница
Сара
Гринвуд
- РАХудожница
Роксана
Александру
- ДФХудожница
Джордана
Финкел