Агентство (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Тайный агент ЦРУ, известный как Марсианин, получает приказ бросить работу под прикрытием и вернуться в Лондон. Однако вскоре в его жизнь врывается возлюбленная, которую ему пришлось оставить. Карьера, тайна личности и миссия оперативника оказываются под угрозой из-за любви.



