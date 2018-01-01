Wink
Детям
Агент Картер
2-й сезон

Агент Картер (сериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

2016, Agent Carter 10 серий
Фантастика12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Пегги должна отправиться из Нью-Йорка в Лос-Анджелес для особого опасного задания. Но даже когда она находит, новых друзей, новый дом, возможно, даже новую любовь - она все же собирается выяснить, какая угроза замаскирована за яркими огнями послевоенной голливудской жизни для тех, кого она поклялась защищать.

Страна
США
Жанр
Фантастика

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агент Картер»