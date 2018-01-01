Wink
Детям
Агент Картер
1-й сезон

Агент Картер (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, Agent Carter 8 серий
Фантастика12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1946 год, послевоенная Америка. Мужчины наслаждаются отголосками своей боевой славы, полная сил и энтузиазма Пегги Картер чувствует себя лишней. Но все меняется, когда к ней обращается старый знакомый Говард Старк с просьбой найти и наказать недоброжелателей, опорочивших его имя.

Страна
США
Жанр
Фантастика

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Агент Картер»