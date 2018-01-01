А.Д (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
5.92009, А.Д. Сезон 1 4 серии
Триллер16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Модный московский Фотограф получает невиданный по загадочности и стоимости заказ: пять моделей восточного типа в стилизованных костюмах должны позировать ему на фоне руин самого западного по духу города России - Петербурга, причем последовательность мест съемки строго определена. Выполняя экзотическую задачу, Фотограф понимает, что на самом деле Заказчика снимки не интересуют. Ему нужно заполучить одну фотографическую реликвию начала XX века, которая хранится у Фотографа.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Дмитрий
Светозаров
- Актёр
Данила
Козловский
- ЕИАктриса
Евгения
Игумнова
- Актёр
Сергей
Барковский
- Актёр
Рудольф
Фурманов
- Актёр
Сергей
Кошонин
- АФАктриса
Анна
Фомина
- ППАктёр
Павел
Поляков
- ВМАктёр
Владислав
Мурох
- ДСАктёр
Денис
Старков
- ГТАктриса
Галина
Тугушева
- Сценарист
Дмитрий
Светозаров
- МССценарист
Михаил
Смоляницкий
- Продюсер
Дмитрий
Светозаров
- Продюсер
Андрей
Сигле
- ЮПХудожник
Юрий
Пашигорев
- АУОператор
Александр
Устинов
- Композитор
Андрей
Сигле