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Ад на колесах
4-й сезон

Ад на колесах (сериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн

9.42014, Hell on Wheels 13 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В этом сезоне основное внимание по-прежнему уделяется экспансии на запад Union Pacific Railroad. Также показаны конфликты между правительством, предприятиями, владельцами ранчо, поселенцами и железной дорогой.

Страна
Великобритания, Канада
Жанр
Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ад на колесах»