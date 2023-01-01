WinkДетям9 класс. Русский ЯзыкРечь и построение предложений
9 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн
6.82019, Речь и построение предложений 5 серий
Образовательные0+
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Сюжет
Победительница конкурса «Учитель года» Жанна Ибраимова рассказывает девятиклассникам о лексикологии и разбирает основные тропы и фигуры речи, которые встречаются в текстах.
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