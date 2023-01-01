9 класс. Математика (ОГЭ) (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

Преподаватели разбирают прикладные задачи из ОГЭ: учат избегать распространенных ошибок и обращают внимание на ловушки, которые скрыты в типичных экзаменационных заданиях.

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