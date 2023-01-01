WinkСериалы9 класс. Математика (ОГЭ)Реальная математика
9 класс. Математика (ОГЭ) (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн
6.92019, Реальная математика 6 серий
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
Сюжет
Преподаватели разбирают прикладные задачи из ОГЭ: учат избегать распространенных ошибок и обращают внимание на ловушки, которые скрыты в типичных экзаменационных заданиях.
Хотите углубить знания? Проверочные тесты и конспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc
Сериал Реальная математика 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.