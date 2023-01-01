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9 класс. Математика
Геометрия Длина окружности и площадь круга

9 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 7 смотреть онлайн

6.72019, Геометрия Длина окружности и площадь круга 3 серии
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Функции и их свойстваЧисловые последовательностиЭлементы комбинаторики и теории вероятностейГеометрия Длина окружности и площадь круга

Сюжет

В этом разделе девятиклассники узнают о том, как находить длину окружности, площадь круга и кругового сектора.
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