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9 класс. Математика
Функции и их свойства

9 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

6.72019, Функции и их свойства 8 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Функции и их свойстваЧисловые последовательностиЭлементы комбинаторики и теории вероятностейГеометрия Длина окружности и площадь круга

Сюжет

Объемный раздел, в котором девятиклассники изучают функции и их свойства. Школьники научатся строить график квадратичной функции, решать неравенства второй степени с одной переменной, системы уравнений второй степени и др.
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