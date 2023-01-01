9 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Объемный раздел, в котором девятиклассники изучают функции и их свойства. Школьники научатся строить график квадратичной функции, решать неравенства второй степени с одной переменной, системы уравнений второй степени и др.

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