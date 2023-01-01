WinkСериалы9 класс. МатематикаЭлементы комбинаторики и теории вероятностей
9 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн
6.72019, Элементы комбинаторики и теории вероятностей 6 серий
Образовательные0+
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В этом разделе школьники познакомятся с примерами комбинаторных задач и основными формулами комбинаторики: сочетания, размещения, перестановки.
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