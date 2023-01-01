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9 класс. Математика
Элементы комбинаторики и теории вероятностей

9 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

6.72019, Элементы комбинаторики и теории вероятностей 6 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Функции и их свойстваЧисловые последовательностиЭлементы комбинаторики и теории вероятностейГеометрия Длина окружности и площадь круга

Сюжет

В этом разделе школьники познакомятся с примерами комбинаторных задач и основными формулами комбинаторики: сочетания, размещения, перестановки.
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