9-1-1 (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.62018, 9-1-1 1 серия
Боевик, Драма18+

О сериале

Напряженный взгляд на будни тех, кто первым приходит на помощь, ждет вас в каждом эпизоде сериала «911 служба спасения». Смотреть его стоит ради захватывающих историй вызволения людей из беды и эмоциональных личных драм главных героев.

В центре сюжета — полицейские, пожарные и парамедики Лос-Анджелеса, ежедневно сталкивающиеся с экстремальными ситуациями. Они работают в условиях, где каждая секунда может стоить жизни, а ошибка — стать роковой. Герои пытаются сохранить человечность, оказываясь в самых шокирующих обстоятельствах. Их личные драмы переплетаются со служебными обязанностями, создавая сложный психологический рисунок.

«911: Служба спасения» — сериал, который напоминает, что за каждым экстренным вызовом стоит человеческая судьба. Это шоу о том, как профессиональный долг проверяет на прочность личные качества.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

