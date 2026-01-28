9-1-1 (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Напряженный взгляд на будни тех, кто первым приходит на помощь, ждет вас в каждом эпизоде сериала «911 служба спасения». Смотреть его стоит ради захватывающих историй вызволения людей из беды и эмоциональных личных драм главных героев.
В центре сюжета — полицейские, пожарные и парамедики Лос-Анджелеса, ежедневно сталкивающиеся с экстремальными ситуациями. Они работают в условиях, где каждая секунда может стоить жизни, а ошибка — стать роковой. Герои пытаются сохранить человечность, оказываясь в самых шокирующих обстоятельствах. Их личные драмы переплетаются со служебными обязанностями, создавая сложный психологический рисунок.
«911: Служба спасения» — сериал, который напоминает, что за каждым экстренным вызовом стоит человеческая судьба. Это шоу о том, как профессиональный долг проверяет на прочность личные качества.
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Гроссман
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Линч
- ДДРежиссёр
Джон
Дж. Грэй
- Актриса
Анджела
Бассетт
- ПКАктёр
Питер
Краузе
- ОСАктёр
Оливер
Старк
- АХАктриса
Аиша
Хайндс
- КЧАктёр
Кеннет
Чои
- КМАктриса
Корина
Мессиа
- Актриса
Дженнифер
Лав Хьюитт
- Актёр
Райан
Гузман
- МРАктёр
Маркантони
Реис
- БФСценарист
Брэд
Фалчук
- ТМСценарист
Тим
Майнир
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- Продюсер
Анджела
Бассетт
- ДДПродюсер
Джефф
Дикерсон
- ЛЭПродюсер
Лу
Эйрич
- ДМХудожник
Джиллз
Мастерс
- СКХудожница
Синед
Клэнси
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- БКМонтажёр
Брайан
Колвин
- ХСОператор
Хоакин
Седилло
- МККомпозитор
Мак
Квейл