9-1-1. Одинокая звезда
1-й сезон

9-1-1. Одинокая звезда (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

9.02020, 9-1-1: Lone Star 10 серий
Боевик, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Нью-йоркский пожарный Оуэн Стрэнд вместе с сыном переезжает в Остин и влюбляется в начальницу местного госпиталя Мишель Блэйк.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

