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8 класс. Русский Язык
Причастие

8 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.12019, Причастие 6 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ПричастиеГлавные члены предложенияВторостепенные члены предложенияОдносоставные предложенияПростое осложненное предложениеОбособленные члены предложенияСлова, грамматически не связанные с членами предложенияЧужая речь

Сюжет

Учитель русского языка Светлана Жукова рассказывает о трех типах связи в словосочетании.
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