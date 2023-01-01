WinkСериалы8 класс. Русский ЯзыкОдносоставные предложения
8 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн
7.12019, Односоставные предложения 3 серии
Образовательные0+
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Сюжет
Учитель русского языка Светлана Жукова рассказывает об односоставных предложениях, их видах и роли в письменной речи.
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