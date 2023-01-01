WinkСериалы8 класс. Русский ЯзыкЧужая речь
8 класс. Русский Язык (сериал, 2019) сезон 8 смотреть онлайн
7.12019, Чужая речь 5 серий
Образовательные0+
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Сюжет
Преподаватель русского языка Светлана Жукова рассказывает о видах чужой речи в тексте и правилах ее оформления.
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