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8 класс. Информатика
Компьютерные сети как средство коммуникации и доступа к информационным ресурсам

8 класс. Информатика (сериал, 2020) сезон 3 смотреть онлайн

5.02020, Компьютерные сети как средство коммуникации и доступа к информационным ресурсам 5 серий
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Теоретические основы информатикиКомпьютер как универсальное средство обработки информацииКомпьютерные сети как средство коммуникации и доступа к информационным ресурсамСредства и технологии создания и обработки текстовой информацииЯзыки программирования

Сюжет

Сериал Компьютерные сети как средство коммуникации и доступа к информационным ресурсам 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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