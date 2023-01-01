8 класс. Геометрия (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

Сюжет

Вместе с преподавателем математики Ольгой Маловик изучаем окружность и ее свойства. Знакомимся с понятиями касательной к окружности, центральных и вписанных углов, вписанной и описанной окружности.

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