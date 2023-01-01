WinkСериалы8 класс. ГеометрияОкружность
8 класс. Геометрия (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн
7.82019, Окружность 4 серии
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
Сюжет
Вместе с преподавателем математики Ольгой Маловик изучаем окружность и ее свойства. Знакомимся с понятиями касательной к окружности, центральных и вписанных углов, вписанной и описанной окружности.
Хотите углубить знания? Проверочные тесты и конспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc
Сериал Окружность 4 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.