8 класс. Геометрия (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Вместе с учителем математики Ольгой Маловик восьмиклассники изучат виды и свойства четырехугольников. Речь пойдет о параллелограмме, прямоугольнике, ромбе, квадрате, трапеции.

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