Повторение курса алгебры 8-го класса
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8 класс. Алгебра
Повторение курса алгебры 8-го класса

8 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 6 смотреть онлайн

6.62019, Повторение курса алгебры 8-го класса 7 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробямиФункция y =√x. Свойства квадратного корняКвадратичная функция. Функция y=k/xКвадратные уравненияНеравенстваПовторение курса алгебры 8-го класса

Сюжет

Курс по алгебре для восьмого класса ведет профессиональный преподаватель. В коротких видеороликах объясняются все школьные темы, среди которых рациональные дроби, квадратные корни, квадратные уравнения, неравенства и другие.

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