WinkДетям8 класс. АлгебраПовторение курса алгебры 8-го класса
8 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 6 смотреть онлайн
6.62019, Повторение курса алгебры 8-го класса 7 серий
Образовательные0+
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Курс по алгебре для восьмого класса ведет профессиональный преподаватель. В коротких видеороликах объясняются все школьные темы, среди которых рациональные дроби, квадратные корни, квадратные уравнения, неравенства и другие.
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