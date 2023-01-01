8 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 6 смотреть онлайн

Сюжет

Курс по алгебре для восьмого класса ведет профессиональный преподаватель. В коротких видеороликах объясняются все школьные темы, среди которых рациональные дроби, квадратные корни, квадратные уравнения, неравенства и другие.



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