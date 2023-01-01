WinkСериалы7 класс. ГеометрияПростейшие геометрические фигуры и их свойства
7 класс. Геометрия (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
7.92019, Простейшие геометрические фигуры и их свойства 6 серий
Образовательные0+
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Сюжет
Учитель математики Ольга Маловик знакомит школьников с понятиями равенства фигур, расстояния, длины и градусной меры. Семиклассники научатся решать задачи на построение отрезка, угла, биссектрисы, треугольника, прямой и других геометрических фигур.
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