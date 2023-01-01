7 класс. Геометрия (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Учитель математики Ольга Маловик знакомит школьников с понятиями равенства фигур, расстояния, длины и градусной меры. Семиклассники научатся решать задачи на построение отрезка, угла, биссектрисы, треугольника, прямой и других геометрических фигур.

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