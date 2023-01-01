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7 класс. Физика
Первоначальные сведения о строении вещества

7 класс. Физика (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

7.72020, Первоначальные сведения о строении вещества 8 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеПервоначальные сведения о строении веществаВзаимодействие телДавление твердых тел, жидкостей и газовРабота, мощность, энергияЛабораторные работы

Сюжет

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