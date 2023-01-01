WinkСериалы7 класс. АлгебраСтепень с натуральным показателем и её свойства
7 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн
6.82019, Степень с натуральным показателем и её свойства 9 серий
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Математический язык. Математическая модельЛинейная функцияСистема двух линейных уравнений с двумя переменнымиСтепень с натуральным показателем и её свойстваОдночлены. Арифметические операции над одночленамиМногочлены. Арифметические операции над многочленамиРазложение многочленов на множителиФункция y=x²Повторение курса алгебры 7-го класса
- 0+17 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 1
- 0+22 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 2
- 0+12 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 3
- 0+18 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 4
- 0+22 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 5
- 0+24 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 6
- 0+23 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 7
- 0+21 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 8
- 0+16 мин
7 класс. Алгебра
Сезон 4 Серия 9
Сюжет
Видеокурс по алгебре для семиклассников, снятый в формате коротких роликов. Ребенок узнает о том, как преобразовывать буквенные выражения, решать линейные уравнения с одной переменной и системы уравнений, познакомится с графиками функций.
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